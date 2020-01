HUSA: clap de fin pour M’hamed Fakhir

M’hamed Fakhir n’est plus l’entraîneur du Hassania d’Agadir. Le technicien marocain a été viré suite à une série de mauvais résultats. La décision a été prise aussi après les menaces d’agression dont l’entraîneur a été victime.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club a indiqué avoir mis un terme à sa collaboration avec Fakhir, deux mois seulement après sa nomination, pour cause de force majeure. Et d’ajouter que des réunions sont prévues pour faire le point sur la situation du club et trouver le remplaçant de Fakhir.

Rappelons que le Hassania avait nommé l’ancien coach du Raja après avoir mis fin aux services de l’entraîneur argentin Miguel Angel Gamondi. La défaite en finale de la Coupe du Trône face au TAS avait poussé les dirigeants du club à l’éjecter. Gamondi a finalement été nommé directeur technique au sein du WAC.

N.M.