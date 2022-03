Houcine Kharja réagit à la qualification des Lions de l’Atlas (VIDEO)

Houcine Kharja a exprimé sa joie suite à la qualification des Lions de l’Atlas à la Coupe du monde 2022.

Dans une déclaration à la presse, l’ancien international marocain a indiqué que les joueurs ont relevé le défi et sont restés concentrés malgré la pression et la difficulté du match. «Je félicite tous les joueurs, staff et supporters. Le public a bien joué le rôle du 12ème joueur et a soutenu l’équipe de la plus belle des manières», a-t-il indiqué.

Pour rappel, la sélection marocaine de football s’est qualifiée pour la Coupe du Monde de football Qatar-2022, en battant la RD Congo par 4 à 1 en barrage retour, mardi au complexe sportif Mohammed V à Casablanca. En match aller, les Lions de l’Atlas ont ramené un nul précieux (1-1) du stade des Martyres à Kinshasa.

L’équipe nationale a scellé le sort de la rencontre en première mi-temps, grâce aux réalisations d’Ounahi (21è) et de Tissoudali (45+7è). En deuxième période de la rencontre, les Nationaux ont confirmé leur supériorité sur les buts du même Ounahi (55è) et de Hakimi (70è).

H.M.