Houcine Ammouta pose ses conditions pour rejoindre le Wydad

Le candidat à la succession de Walid Regragui à la tête du WAC a les idées claires pour le futur de l’équipe.

Annoncé pour prendre les commandes du club Casablancais la saison prochaine, Houcine Ammouta a fait une demande particulière aux dirigeants du club. Le technicien a « exigé » un nouveau staff technique, histoire de reprendre les choses en main à sa manière.

Selon plusieurs rapports, les hommes de Said Naciri ne seraient pas contre la proposition du FUS et de l’IZK, et vont lui proposer une liste de noms dans ce sens. D’après ces mêmes sources, l’actuel bureau du WAC souhaiterait garder quelques anciens éléments du staff technique, mais reste pleinement ouvert à l’idée de constituer un nouveau staff répondant aux besoins du technicien.

Les dirigeants du club historique de Casablanca auraient réussi à convaincre Ammouta de reprendre les rênes du WAC à « nouveau », succédant ainsi à Walid Regragui, pressenti à la tête des Lions de L’Atlas pour la prochaine saison.

A.O.