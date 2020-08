Hommage aux internationaux marocains évoluant en Liga

LaLiga, l’organe qui gère le football professionnel en Espagne, a rendu hommage, lundi, aux prestations et aux performances des joueurs marocains au championnat espagnol.

Dans une vidéo de 3’54 min publiée sur les réseaux sociaux de l’instance dirigée par Javier Tebas, LaLiga a passé en revue les buts et les meilleures actions des joueurs marocains ayant marqué de leur empreinte l’histoire du football espagnol.

LaLiga a honoré ainsi des joueurs mythiques qui ont donné une belle image sur le football marocain, arabe et africain, notamment le trio magique qui a fait les meilleurs jours du Deportivo La Corogne, Noureddine Naybet « El capitano », Mustapha Hajji, Salaheddine Bassir, Moha Yaâcoubi, Nabil Baha, Mehdi Carcela, Noureddine Amrabat, et Youssef El Arabi, buteur historique de Grenade.

La vidéo a retracé également les performances d’Achraf Hakimi, ancien joueur du Real Madrid transféré cet été à l’Inter de Milan pour 40 millions d’euros, de Yassine Bounou et Youssef En-Nessyri, champions de l’Europa League avec FC Séville, de Zouheir Feddal, ex-défenseur de Betis qui jouera la saison prochaine au Sporting de Lisbonne, et de Mounir Mhamdi, meilleur gardien de but de la D2 du championnat espagnol avec Malaga.

Depuis le début de la Liga, des joueurs marocains comme la « perle noire » Larbi Benbarek (Atletico de Madrid), Abdallah Al Antaki, surnommé Abdallah Malaga, et Badou Zaki (Real Majorque), ont brillé de mille feux au championnat espagnol.

S.L. (avec MAP)