Hilarant : quand Zakaria Hadraf s’essaie à la boxe, ça donne ça ! (VIDEO)

L’ailier du Raja de Casablanca a changé de carrière le temps d’une vidéo sur Instagram. Zakaria Hadraf a voulu démontrer qu’il avait plus d’un tour dans son sac. Le joueur de 31 ans a partagé une vidéo via son compte Instagram avec ses abonnées, où on le voit frapper dans un sac d’entrainement.

« le travail, le travail et encore le travail. Al Hamdulilah », a écrit Zakaria Hadraf sur sa publication qui a généré plus de 21.000 likes en moins de 24h et qui a surtout attisé les moqueries des internautes. En effet, la performance du joueur est hilarante. Hadraf devrait poser rapidement ces gants et remettre ses crampons.

A.O.