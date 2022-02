Heureux évènement pour Abderrazak Hamdallah ! (PHOTO)

Le footballeur marocain du club saoudien Ittihad football club, Abderrazak Hamdallah, a reçu une très bonne nouvelle, ce matin du jeudi 10 février.

Oui, Hamdallah est l’heureux papa d’un beau bébé de sexe masculin à qui il a donné le prénom d’Amir. A cette occasion l’Ittihad FC a tenu à adresser ses sincères félicitations à son footballeur marocains. Et via son compte sur les réseaux sociaux, le club de Hamdallah a écrit « Bienvenue au nouveau-né Amir (Alf mabrouk)! Que le Bon Dieu le préserve et le garde à ses parents! ».

Par ailleurs, les Marocains ont vivement salué l’initiative et la bonne action de Abderrazak Hamdallah d’offrir un logement tout équipé aux parents du défunt Rayan qui a rendu l’âme, samedi dernier dans une tragédie connue de tous, aussi bien dans nos murs qu’ailleurs de par le monde.

L.A.