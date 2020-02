Hamza Mendyl est devenu papa pour la première fois. L’international marocain a annoncé l’heureuse nouvelle jeudi sur son compte Instagram, en publiant une photo du nouveau-né sans montrer son visage.

L’épouse du Lion de l’Atlas, la jeune mannequin Marwa, a posté la même photo sur son compte, avec comme légende : “20/02/2020. Welcome to the world king C”.

Plusieurs fans et amis du couple n’ont pas manqué de le féliciter et de souhaiter un prompt rétablissement à la maman.

M.S.