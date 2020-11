Heure, chaînes, compo probable… Ce qu’il faut savoir sur le match Maroc-Centrafrique

La sélection nationale du Maroc affronte, ce vendredi soir, la République Centrafricaine au stade Mohammed V à Casablanca dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022.

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a déclaré que les Lions de l’Atlas sont déterminés à obtenir la victoire dans les deux matchs, malgré les absences. En effet, la participation de Salim Amallah, Youssef En-Nesyri et Nayef Aguerd est incertaine pour cause de blessures. Les supporters prévoient également que Hamza Mendyl ne sera pas dans le onze de départ, et que c’est Ghanem Saiss qui occupera le poste de latéral droit.

Voici la composition probable des Lions de l’Atlas pour le match :

Yassine Bounou, Samy Mmae, Zouhair Fedal, Noussair Mazaroui, Ghanem Saiss, Soufyan Amrabat, Adel Taarabt, Aymen Barkok, Hakim Ziyech, Achraf Hakimi et Youssef El Arabi.

Le match démarre ce vendredi soir à 20h. Le match sera diffusé sur les chaines Arriyadia TNT, Al Aoula HD, BeIN sport 2 (commentaire en français) et BeIN Sports HD8 (commentaire en arabe).

M.F.