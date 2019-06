Hervé Renard: voilà pourquoi Hamdallah a claqué la porte

Les vrais raisons du départ d’Abderazzak Hamdallah de la sélection nationale sont de plus en plus claires…

Si Fouzi Lekjaa a déclaré qu’il se prononcera sur le sujet après la CAN pour éviter de perturber le groupe, Hervé Renard a livré des éléments de réponse dans une interview accordée au quotidien Le Monde.

“Il faut lui demander s’il est blessé et pourquoi il est parti… J’ai entendu et lu qu’il y avait des problèmes avec des joueurs… Non, c’est uniquement avec un joueur. Moi, la seule chose qui m’intéresse, ce sont ceux qui sont là. Et si certains veulent nuire à la sélection nationale, c’est leur problème, pas le mien”, a-t-il confié.

Par ailleurs, le “Sorcier Blanc” a parlé des chances du Maroc lors la Coupe d’Afrique. “Ce n’est pas nous qui nous octroyons ce statut, mais nous l’assumons ! Cela faisait un certain temps que le Maroc n’avait pas été cité parmi les favoris d’une CAN. Nous pouvons donc être fiers. Mais il y a effectivement le Sénégal, qui est la meilleure sélection africaine, l’Egypte très difficile à battre chez elle, et d’autres équipes capables de faire une très bonne compétition”.

En conférence de presse, Hervé Renard avait déjà évoqué le cas Hamdallah, mais sans donner d’explications. “Nous avons dépassé l’étape Hamdallah. Nous sommes maintenant en Egypte et nous nous concentrons sur la rencontre de demain. Tout le monde est conscient de sa responsabilité, et nous avons tous le même objectif: ravir les supporters marocains qui croient grandement en nous”, avait-il indiqué.

Notons que plusieurs rumeurs laissaient entendre que Hamdallah avait des problèmes avec tout un clan au sein de l’équipe nationale.

A.K.A.