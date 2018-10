Hervé Renard très affecté par le décès d’un jeune footballeur

“Avec Candide (ndlr: sa fille) nous sommes triste d’apprendre cette terrible nouvelle et nous voulons transmettre toutes nos condoléances et notre soutien à la famille et aux proches de Kevin Ribal. Repose en paix Kévin”, a écrit Hervé Renard.

En sortant d’une boîte de nuit, “Kevin et un ami à lui se sont fait agresser au couteau. Kevin a pris un coup à l’abdomen et au cœur. Il a été opéré en urgence mais est décédé”, précise cette même source.