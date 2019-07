Hervé Renard tire à boulets rouges sur Mustapha Hadji

Hervé Renard a annoncé samedi dernier qu’il quitte la sélection. Ce divorce risque toutefois de révéler au grand jour certains points de tension qui pesaient sur l’équipe, comme les dessous de la relation de Renard avec l’entraîneur adjoint Mustapha Hadji.

Le coach français, dans une interview livrée à El Botola, n’a pas hésité à tacler l’ancienne gloire du football marocain. “Le point fort d’un entraîneur adjoint, c’est qu’il ne doit pas dépasser son champ de compétence. Les gens qui l’ont poussé à parler l’ont mis dans l’embarras. Après Badou Zaki, il s’est tourné vers Hervé Renard. Ce n’est pas bien”, a indiqué l’ex-sélectionneur du Maroc.

Et d’ajouter: “Le fait que tu sois un grand joueur marocain ne te donne pas tous les droits et toutes les compétences pour te permettre ce genre de comportement. Le plus important, c’est de respecter la profession”.

Mustapha Hadji avait brisé le silence après l’élimination du Maroc contre le Bénin en huitièmes de finale de la CAN 2019. Il n’a pas manqué de critiquer les choix du sélectionneur, sur les ondes de Radio Mars. La réponse de Renard ne s’est pas fait attendre.

N.K

