Hervé Renard sur Maroc-Côte d’Ivoire: “Nous méritons cette victoire”

Le sélectionneur du Onze national Hervé Renard a exprimé sa joie de la victoire réalisée par les Lions de l’Atlas face à la Côte d’Ivoire (1-0) lors du match disputé vendredi au stade Salam du Caire pour le compte de la deuxième journée (Groupe D) de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN2019).

“Les Lions de l’Atlas ont joué un bon match et méritent bien leur victoire. Nous savions que la Côte d’Ivoire serait un puissant adversaire, mais nous avons considérablement amélioré nos performances, ce qui nous a permis de gagner”, a déclaré le coach lors de la conférence de presse après le match.

“Lorsque vous affrontez une bonne équipe, vous ne devez commettre aucune erreur”, a souligné Hervé Renard.

“Nous devons voir l’Afrique du Sud aujourd’hui dans leur match contre la Namibie. Ils ont bien joué contre la Côte d’Ivoire et nous allons essayer d’éviter les erreurs lors du prochain match lundi. Nous devons récupérer rapidement, gagner et prendre la première place du groupe”, a-t-il ajouté. “Tout le monde a vu l’équipe marocaine aujourd’hui. Nous avons beaucoup de joueurs exceptionnels. Si nous perdons deux joueurs ou plus, cela ne changera rien. Bien sûr, ce ne sera pas facile. Nous gérons toutes les crises”, a soutenu le sélectionneur national. “Il est important de rencontrer dans votre travail des personnes qui peuvent vous aider”, a affirmé Hervé Renard qui a exprimé son vœu d’aller le plus loin possible dans cette compétition. “En 2017, nous avons joué la demi-finale contre l’Egypte que nous avons perdue par un but. J’espère aller loin dans cette compétition”, a-t-il déclaré.

La sélection nationale s’est qualifiée aux huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football (Egypte-2019), après sa victoire (1-0) devant la Côte d’Ivoire, en match disputé vendredi au stade Salam du Caire pour le compte de la deuxième journée (Groupe D).

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Youssef En-nesyri (23è), après une attaque menée de main de mettre par Nordin Amrabat.

Les joueurs ivoiriens ont entamé le match en fanfare, exerçant une forte pression sur les buts gardés par Yassine Bounou. Les éléphants ont failli ouvrir le score sur une tête de Jonathan Kodjia mais c’était sans compter sur la vigilance du défenseur marocain Ghanem Saiss.

Les Lions de l’Atlas ont opté pour les contre-attaques menées par Ziyech, Amrabat, Belhanda et En-Nesyri. Avec un peu de chance et de réalisme, ils auraient pu tromper la vigilance du portier ivoirien Sylvain Gbohouo.

A la 23è minute, Youssef En-nesyri a inscrit l’unique but de la rencontre après des passes rapides et précises entre Belhanda et Amrabat.

Les coéquipiers de Mehdi Benatia se sont créés d’énormes occasions de buts à la faveur de leur jeu rapide et leurs passes courtes et précises. Ils se sont offerts, à maintes reprises, l’occasion d’ouvrir le score notamment à travers une balle arrêtée de Ziyech (14è), une passe latérale de Dirar (19è) et une tête de En-nesyri suite à une passe lumineuse de Ziyech (34è).

S.L. (avec MAP)