Hervé Renard s’exprime pour la première fois sur l’affaire Hamdallah

La CAN 2019 a officiellement débuté vendredi 21 juin. Les Lions de l’Atlas feront leur entrée en lice dimanche dans la compétition, qui se déroule en Egypte.

Lors de la conférence de presse d’avant match, tenue ce samedi, le sélectionneur national Hervé Renard s’est montré confiant et optimiste, assurant que le Onze national allait donner le meilleur de lui-même.

“Nous sommes arrivés en bonne forme. Physiquement, on est prêt. Nous nous sommes bien reposés et on a repris les entraînements. Le premier match est toujours difficile. Nous avons tous vu le match d’ouverture entre l’Egypte et le Zimbabwe. Je suis un entraîneur qui ne se contente pas d’un onze habituel. Il pourrait y avoir des surprises…”, a-t-il notamment déclaré.

Le “sorcier blanc” est revenu sur plusieurs points relatifs à la sélection, notamment le départ de Abderrazak Hamdallah. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Renard semble ne plus vouloir entendre parler de cette affaire.

“Nous avons dépassé l’étape Hamdallah. Nous sommes maintenant en Egypte et nous nous concentrons sur la rencontre de demain. Tout le monde est conscient de sa responsabilité, et nous avons tous le même objectif: Ravir les supporters marocains qui croient grandement en nous”, a-t-il affirmé à ce propos.

Notons que Hamdallah avait décidé de quitter subitement le rassemblement des Lions de l’Atlas. Bon nombre d’observateurs et supporters ont estimé que le buteur d’Al Nassr a rendu le tablier à cause d’un conflit avec Fayçal Fajr. Ce dernier aurait refusé de le laisser tirer un penalty contre la Gambie, en amical.

Rappelons que le Maroc va faire son entrée en lice ce dimanche à 15h30 (GMT+1), contre la Namibie, sur la pelouse du stade Al Salam.

S.L. et M.F.