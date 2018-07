Hervé Renard: ses chances de rester augmentent

C’est une bonne nouvelle pour les fans marocains d’Hervé Renard!

Le sélectionneur français n’est plus dans le viseur de la fédération égyptienne de football. Après avoir livré des prestations exceptionnelles en Coupe du monde avec la Croatie, le sélectionneur Zlatko Dalić a séduit les Egyptiens qui sont désormais prêts à tout pour le convaincre de prendre les rênes de l’équipe des Pharaons.

La fédération égyptienne faisait des pieds et des mains, depuis la CAN 2017, pour débaucher Hervé Renard. Elle aurait redoublé d’efforts, il y a quelques jours, après l’élimination du Maroc de la compétition et le limogeage du sélectionneur Hector Cuper. Après n’avoir reçu aucune réponse du coach français, elle a finalement décidé de lâcher l’affaire et de se retourner vers le sélectionneur croate qui disputera, le 15 juillet, la finale du Mondial contre la France.

Selon le média Al Yaoum 7, le président de la fédération égyptienne, Hany Abourida, s’est envolé le 10 juin vers Moscou pour s’entretenir avec Zlatko après la demi-finale qui a opposé la Croatie et l’Angleterre. De son côté, Hervé Renard, avait déclaré qu’il n’avait encore rien décidé concernant son avenir avec le Maroc et qu’il prendrait une décision à la fin du Mondial.

D’autre part, une réunion est prévue très prochainement avec Fouzi Lekjaa, le président de la FRMF. Le sélectionneur sera donc fixé sur son sort avant septembre.

Rappelons, enfin, que l’Algérie a officiellement déclaré qu’elle ne contacterait pas Hervé Renard, tant qu’il serait à la tête des Lions de l’Atlas. Ce qui est aussi une bonne nouvelle pour tous les fervents défenseurs de Renard!

S.L.