Hervé Renard séduit par l’Algérie de Jamal Belmadi

Jamal Belmadi et ses hommes ont épaté l’Afrique et le monde entier après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

Dans une interview livrée au Parisien, Hervé Renard n’a pas manqué de féliciter l’Algérie pour son sacre. L’ancien sélectionneur du Maroc n’a pas caché son admiration et estime que le point fort des Fennecs réside dans leur esprit collectif, sans parler des capacités et des talents de plusieurs joueurs.

“Félicitations à l’Algérie car sur l’ensemble du tournoi, elle mérite la coupe d’Afrique. Elle a battu le Sénégal deux fois (1-0 en phase de groupe puis en finale). C’est déjà une grande performance en soi. Les Algériens ont été réguliers et généreux avec beaucoup d’abnégation même s’ils n’ont pas fait leur meilleur match en finale. Mais le plus important, comme on dit, c’est de ramener la coupe à la maison”, a-t-il confié.

Contrairement à Jamal Belmadi, Hervé Renard et les Lions de l’Atlas n’ont pas pu dépasser les huitièmes de finale du tournoi, après une élimination surprise contre le Bénin. Le technicien français a récemment déposé sa démission et devra entamera une nouvelle expérience.

N.K

