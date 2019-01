Hervé Renard se fait du souci avant la CAN 2019

Les cas de Benatia et de Kaabi deviennent de plus en plus préoccupants pour le sélectionneur national Hervé Renard qui ne sait plus s’il doit céder à son cœur ou à la raison face à ces soucis dont il se serait volontiers, passé.

C’est que ces deux piliers des Lions de l’Atlas n’ont plus de temps de jeu, ce qui affecterait leur rendement futur, surtout pour cette CAN 2019 qui approche à grand pas et que d’aucuns lorgnent.

Le statut du capitaine fétiche Mehdi Benatia semblerait bouleverser au plus haut le sélectionneur national. En effet, au regard des relations professionnelles complices si l’on peut dire entre les deux hommes forts de notre sélection, tout n’est pas au mieux. Bien plus que le temps de jeu, c’est le côté de la chose morale qui inquiéterait Hervé Renard.

Selon le journal Assabah, Hervé Renard aurait recommandé à son capitaine de tenter une autre expérience, d’autant plus qu’il a perdu sa place de titulaire à la Juventus depuis le retour du défenseur italien Leonardo Bonucci, lors de la phase de transfert l’été dernier, ce qui pourrait entraver un appel en sélection.

Le quotidien a du reste, ajouté que l’avenir de Benatia demeurerait incertain sous les couleurs de la Juve et qu’il y avait urgence manifeste à aller voir ailleurs. S’engager avec d’autres clubs européens, même en prêt, peut, avec le temps, offrir des possibilité heureuses et inespérées pour Mehdi Benatia.

Contrairement à Benatia, le cas de son compatriote Ayoub El Kaabi, professionnel du club chinois Hubei Sheina Fortune, semblerait être un souci plus gérable et donc moins complexe. L’ex-joueur de la RSB n’a pas de temps de jeu en raison de la trêve hivernale de la ligue chinoise qui devrait durer jusqu’en mars prochain. El Kaabi, lorsque le tournoi chinois reprendra, devra redoubler d’efforts pour retrouver une condition physique adéquate et faire de son mieux pour aspirer à une sélection et surtout convaincre Hervé Renard.

M.J.K