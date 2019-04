Hervé Renard restera-t-il avec les Lions de l’Atlas après la CAN? Il répond

Tous les amoureux du ballon rond au Maroc se demandent si Hervé Renard restera avec les Lions après la CAN ou pas. Interrogé par El Botola, le sélectionneur national a mis les choses au clair.

“Tout va se préciser après la Coupe d’Afrique des Nations. Les choses fonctionnent comme ça dans le monde du football. L’entraîneur ne peut pas prévoir ce qui va se passer après une compétition. Je ne peux pas parler de quelque chose que j’ignore et donner de faux espoirs. Le plus important maintenant, c’est de se concentrer sur la CAN 2019”, a-t-il dit.

“Après la fin de la compétition, ce sera le temps de l’évaluation et la FRMF optera pour ce qu’elle voit de mieux. Et moi aussi, je ferai mon bilan. Vais-je avoir le soutien nécessaire et suffisant pour continuer, si la FRMF désire que je reste?”, s’est interrogé le technicien français. “Je ne peux pas être plus clair que cela”, a-t-il ajouté.

Après le premier et le seul sacre africain en 1976, l’espoir des Marocains repose sur les épaules d’Hervé Renard pour mener les Lions de l’Atlas sur le toit du continent africain une seconde fois.

Rappelons que le Coupe d’Afrique des nations aura lieu du 21 juin au 19 juillet en Égypte.

N.K.