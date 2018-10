Hervé Renard réagit au drame de Bouknadel (Photo)

Le sélectionneur national Hervé Renard a réagi au drame du train qui a déraillé entre Kénitra et Bouknadel et qui a fait plusieurs morts et blessés.

A l’instar de plusieurs Lions de l’Atlas, le coach français a adressé ses condoléances aux familles des victimes. «Je tiens à exprimer mon soutien aux blessés et à transmettre mes condoléances aux familles des victimes dans l’accident de train de Bouknadel», a-t-il écrit sur sa page officielle. Plusieurs internautes ont d’ailleurs réagi à cette publication et loué le côté humain du sélectionneur national.

Rappelons que le Maroc a été bouleversé mardi matin par un drame ferroviaire. Le train navette rapide assurant la liaison entre Rabat et Kénitra a déraillé au niveau de Bouknadel, faisant au moins sept morts et des dizaines de blessés.

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Rabat a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire pour élucider les causes et les circonstances de ce tragique accident, survenu mardi vers 10h30 au niveau de Bouknadel et qui a fait 7 morts parmi les passagers et près de 125 blessés, dont 7 dans un état grave, parmi lesquels le conducteur du train.

S.L.