Hervé Renard réagit aux critiques touchant Achraf Hakimi

Le Lion de l’Atlas, Achraf Hakimi, est la cible de nombreuses critiques de la part de médias français et de certains supporters parisiens, surtout après le match Benfica-PSG du troisième match du groupe H de l’UEFA Champions League (1-1 à Lisbonne)

Cependant, l’international marocain a trouvé en l’ancien sélectionneur national un fervent défenseur et un excellent avocat. En effet, dans une déclaration au quotidien sportif « L’Equipe », Hervé Renard a d’abord exprimé son grand étonnement concernant la dureté des critiques que subit injustement Hakimi de la part des supportes du PSG, tout en assurant que le joueur n’est pas le seul responsable des prestations de l’équipe et qu’il est auteur d’un bon rendement.

De même que l’actuel entraîneur de l’équipe nationale saoudienne a ajouté en évoquant Achraf Hakimi: « Quand il a le ballon, par exemple, je le trouve confiant et sûr de lui-même. Je regarde toutes les rencontres du PSG et, lors du dernier match contre le Benfica, pendant les trois occasions de pression qu’ont eu les joueurs de Paris, Hakimi a été au top et décisif ».

Et Hervé Renard a poursuivi: « Nous pouvons évoquer quelques difficultés que rencontre Hakimi car les équipes rivales commencent à avoir une grande connaissance de ses qualités et compétences, ce qui contribue à réduire les espaces où il peut évoluer. Mais je suis sûr qu’il existe des solutions et des automatismes à mettre en œuvre afin qu’il puisse ne pas être obligé de couvrir tout le couloir droit ».

A rappeler que des franges de supporters du PSG font porter à Achraf Hakimi « la responsabilité des buts encaissées, du côté droit », par leur équipe, en sus des reproches qui lui sont faits « pour son faible soutien en attaque ».

L.A.