Hervé Renard quittera bientôt le Maroc selon L’Equipe

C’est la fin d’une belle histoire qui dure depuis 2016. Hervé Renard devrait quitter son poste d’entraîneur de l’équipe nationale du Maroc après la fin de la CAN 2019. C’est en tout cas ce qu’affirment des médias européens qui citent le quotidien L’Equipe.

L’entraîneur français des Lions de l’Atlas aurait d’ores et déjà pris sa décision et ne compte faire machine arrière.

“Le sélectionneur (Hervé Renard), d’après nos informations, s’en ira après la CAN en Égypte. Une place sera alors libre sur le banc de l’une des équipes les plus ambitieuses d’Afrique”, écrit L’Equipe.

Pour l’instant, les raisons de cette décision sont assez floues. Mais cette information fait surface juste après le limogeage du Directeur technique Nasser Larguet qu’Hervé Renard appréciait beaucoup…”Il fut, avec Mustapha Hadji, un de ceux qui m’ont convaincu de venir travailler au Maroc. Ton départ de la DTN du Maroc, va laisser un grand vide”, avait lancé Hervé Renard sur les réseaux sociaux.

“La FRMF a décidé de restructurer la DTN pour être en phase avec les objectifs fixés par la Fédération”, note pour sa part la fédération.

“Bruno Genesio (entraineur de Lyon) pourrait s’éloigner de la Ligue 1. Il est devenu la priorité du Maroc pour devenir le DTN du pays. Les dirigeants ont pensé à lui, même si son profil semble plus proche de celui d’un homme de terrain que de celui d’un homme de bureaux. Ils le veulent absolument”, affirme également L’Equipe.

Qualifié pour la CAN 2019 et premier entraineur à avoir qualifié les Lions pour un Mondial (Russie) depuis Henri Michel (1998), Hervé Renard peut se targuer d’avoir d’ores et déjà un bilan positif avec l’équipe nationale.

