Hervé Renard prévient Seedorf: “demain on passe aux choses sérieuses” (VIDEO)

“Ambiance décontractée à Laayoune avec Seedorf il y a quelques jours, demain on passe aux choses sérieuses…”, a tweeté Hervé Renard ce jeudi.

Rappelons qu’à l’occasion du 43e anniversaire de la Marche verte, un match de gala réunissant des légendes et des stars du football mondial, a été organisé, mardi 6 novembre, au Stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune. Clarence Seedorf y prenait part tout comme le sélectionneur national Hervé Renard.

Si Hervé Renard connait bien l’entraineur du Cameroun, il ne lui fera pas de cadeau vendredi lors du match qualificatif pour la CAN 2019…et un des deux entraîneurs va forcément moins rigoler que dans cette vidéo.

Clarence Seedorf est arrivé au Maroc il y a quelques jours pour préparer la rencontre. L’ancienne gloire néerlandaise redoute le déplacement à Casablanca face à ”l’une des meilleures sélections du continent”, étant ”conscient que ce sera un match difficile”.

Repris par les médias camerounais, Seedorf, globe-trotter du football mondial, estime que les Marocains “ont acquis une grande expérience lors du dernier Mondial, bien qu’ils aient manqué de chance”.

Relaxed atmosphere in Laayoune with Seedorf few days ago, tomorrow serious things begin… pic.twitter.com/I0sEypQD6m

