Hervé Renard pense déjà au Cameroun (Photo)

Trois jours après le nul du Maroc face aux Iles Comores pour le compte de la 4 ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, Hervé Renard a remercié son staff et ses joueurs pour leurs efforts.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK