Pourquoi Hervé Renard n’a pas convoqué Amine Harit

L’international marocain Amine Harit est sorti de son silence après sa non-convocation, par le sélectionneur national Hervé Renard, aux deux prochains matchs du Maroc contre les Iles Comores dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.

Sur Twitter, le joueur du FC Schalke 04 a expliqué qu’il ne participera pas à ces prochaines rencontres à cause de la blessure dont il a été victime la semaine dernière avec son club. «Je tiens à préciser que la vraie raison de ma non-convocation est ma blessure. La décision a été prise avec le sélectionneur national et mon club», a-t-il tranché.

Le jeune joueur s’est en effet blessé samedi 29 septembre à la cuisse lors du match qui a opposé Schalke au FSV Mainz 05 pour le compte de la 6ème journée de Bundesliga.

Rappelons que les Lions de l’Atlas disputeront les 13 et 16 octobre une double confrontation contre les Îles Comores comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la CAN 2019. Le 1er match se déroulera au complexe Mohammed V de Casablanca et le second au stade international Saïd Mohamed Cheikh à Mitsamiouli.

N.M.