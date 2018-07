Hervé Renard: “Je suis sous contrat avec le Maroc jusqu’en 2022” (Vidéo)

«Je n’ai jamais eu l’ombre d’un problème avec Hadji et je pense que je n’en aurais jamais. D’ailleurs, je me félicite pour cette collaboration», a affirmé le sélectionneur.

Dans une interview accordée à nos confrères de 2M, l’entraîneur français a assuré qu’il est sous contrat jusqu’en 2022 avec la FRMF, précisant qu’il est toujours à la tête de la sélection nationale. «Plusieurs choses sont possibles dans le monde du football. Parfois, il y a des dirigeants qui ne sont pas satisfaits de leurs coachs et qui décident de les remplacer. Il peut y avoir aussi un désir de partir de la part du sélectionneur. Pour l’instant, on n’en est pas là. On verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais aujourd’hui, personne ne peut parler en mon nom», a-t-il tranché.