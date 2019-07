Hervé Renard: «Je suis responsable de l’élimination du Maroc»

Le sélectionneur national, Hervé Renard est revenu lors de la conférence de presse d’après match Maroc-Bénin sur l’élimination des Lions de l’Atlas.

“Nous savions que le match sera difficile et nous nous sommes bien préparés. Mais nous avons échoué à trouver les bonnes solutions. Je suis responsable de cette défaite, et je le dis devant tout le monde “, a-t-il affirmé.

Le coach français a également souligné que l’équipe s’est entraînée sur les tirs au but avant d’affronter le Bénin. «Nous étions prêts pour tous les scénarios. Aujourd’hui, on pouvait mieux faire. Je ne peux rien dire de plus. J’ai perdu…», a regretté Renard.

Le sélectionneur est également revenu sur le penalty raté par Hakim Ziyech à quelques minutes de la fin de la rencontre. «Ziyech était parfait pendant le stage de préparation. Lors de la phase de groupes, son niveau a régressé. J’ai fait des choix et je dois les assumer», a précisé l’entraîneur français.

Et en réponse à une question au sujet de son avenir: “Quand on est entraîneur, on doit être calme, et je ne vais blâmer personne. C’est dommage, mais à notre retour à l’hôtel nous devons plier nos bagages. Me concernant, la décision de quitter ou de rester à la tête de la sélection sera prise au bon moment. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenu pendant les trois dernières années. Rappelons-nous des bonnes choses qu’on a passées ensemble».

Rappelons que le Maroc s’est incliné face au Bénin, ce vendredi au stade Assalam, en match comptant pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, au terme d’une séance de tirs aux buts (0-0) tab 4-1, et quitte donc le tournoi.

Les Ecureuils ont ouvert le score à la 53e minute par le biais de Moise Adilehou avant que les Lions n’égalisent à la 75e minute grâce à Youssef En-Nesyri. A quelques minutes du coup de sifflet final, Hakim Ziyech a raté un penalty qui aurait pu propulser le Maroc en quart. Les deux sélections sont ainsi passées aux prolongations.

N.M.