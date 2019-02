Hervé Renard fier de ses hommes en Ligue des Champions

Fidèle à son habitude, Hervé Renard a fait des compliments à Hakimi, Ziyech et Mazraoui après leurs prestations lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Le sélectionneur national s’est montré fier de ses hommes. Le technicien français a déclaré sur compte Twitter: “Malgré un très grand match de l’Ajax de Noussair Mazraoui et un but de Hakim Ziyech, nos joueurs marocains se sont inclinés contre le grand Real de Madrid”.

Et d’ajouter: “C’une soirée difficile aussi pour l’équipe d’Achraf Hakimi battu à Tottenham, mais très fier d’eux”.

Notons que Tottenham a infligé une lourde défaite aux coéquipiers de Hakimi (3-0), mercredi soir. Il a en va de même pour l’Ajax qui a fini par céder, sur ses terres, devant les Merengue (1-2). L’international marocain, Hakim Ziyech, s’est démarqué lors de cette rencontre en inscrivant le but de l’égalisation avant que le Real ne double le score.

K.B.

Lire aussi. Ajax-Real: le but de Ziyech face aux Madrilènes (VIDEO)

Malgré un très grand match de l’Ajax de Noussair Mazraoui et un but de Hakim Ziyech, nos joueurs marocains se sont inclinés 1/2 contre le grand Réal de Madrid.

Et une soirée difficile aussi pour l’équipe d’Acharf HAKIMI battu 3/0 à Tottenham.

Mais très fier d’eux 🇲🇦 pic.twitter.com/MEYGezLRK2

— Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) February 13, 2019