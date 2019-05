Hervé Renard félicite plusieurs Lions de l’Atlas

Le sélectionneur national, Hervé Renard, a félicité les Lions de l’Atlas qui ont remporté des titres ou des trophées lors de la semaine en cours, sur les réseaux sociaux.

Il s’agit de Nordin Amrabat et Abderazzak Hamadallah qui ont raflé le titre du championnat d’Arabie Saoudite, de Mehdi Benatia et de Youssef El Arabi qui ont gagné l’Emir Cup au Qatar, et enfin de Younès Belhanda qui a remporté la Coupe de Turquie.

“Félicitations N. Amrabat et A. Hamdallah pour leur titre de champion d’Arabie Saoudite. Félicitations également M. Benatia et Y. El Arabi pour leur victoire en Emir Cup au Qatar et à Y. Belhanda en Coupe de Turquie!”, a écrit le coach français sur les réseaux sociaux.

Rappelons que ces cinq joueurs, à l’exception de Hamadallah, devraient être convoqués par Hervé Renard pour la CAN 2019, qui sera tenue en Egypte, du 21 juin au 19 juillet.

Rappelons que les hommes d’Hervé Renard joueront, en premier lieu, contre la Namibie le 23 juin. Ils vont ensuite affronter la Côte d’Ivoire, quatre jours plus tard, avant de croiser le fer avec l’Afrique du Sud le 1er juillet.

