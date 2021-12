Hervé Renard évoque ses souvenirs avec le Maroc

L’ancien sélectionneur national Hervé Renard est revenu sur ses expériences en Afrique, notamment sur ses souvenirs avec la sélection marocaine.

Dans un entretien à paraître avec Onze mondial, et dont un extrait a été publié, le Français a évoqué ses souvenirs les plus forts sur les bancs de la Zambie, la Côte d’Ivoire et le Maroc.

Interrogé sur ses souvenirs les plus forts, Renard a répondu : « Forcément les deux victoires (en 2012 avec la Zambie et en 2015 avec la Côte d’Ivoire). Avoir la chance de remporter la CAN deux fois, c’était quelque chose d’inespéré quand j’ai mis les pieds en Afrique en 2008 en tant qu’assistant de Claude Le Roy au Ghana ».

Renard a de même évoqué son expérience à la CAN 2019 avec le Maroc : « Il y a l’édition 2019 avec le Maroc durant laquelle on gagne nos trois matchs de poule puis on perd en 8es de finale aux tirs au but contre le Bénin alors qu’on manque un penalty à la 89e minute. J’ai plein de très bons souvenirs mais aussi des moins bons, ce qui fait partie de la vie ».

M.F