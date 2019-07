Hervé Renard est au siège de la FRMF (PHOTO)

Le bureau dirigeant de la Fédération royale marocaine de football a tenu ce jeudi 25 juillet une réunion à Rabat en présence du désormais ex-sélectionneur national Hervé Renard.

Selon la chaîne Arryadia, le président de l’instance Fouzi Lekjaa a convoqué cette réunion suite à l’annonce du départ du coach français, après trois années de bons et loyaux services à la tête de la sélection nationale. L’occasion de revenir sur le parcours de Hervé Renard avec le Maroc et lui rendre hommage avant de s’envoler vers d’autres cieux.

Rappelons que Hervé Renard a annoncé samedi 20 juillet sur sa page officielle qu’il quitte les Lions de l’Atlas. Le coach français a écrit un long message pour faire son annonce et remercier par la même occasion les supporters qui l’ont soutenu durant ces années.

“Le Maroc restera toujours pour moi un pays avec lequel j’ai vécu d’incroyables émotions et avec lequel je serai resté lié le plus longtemps en continue à ce jour. Près de 3 ans et demi, 41 mois pour être précis, d’intenses moments partagés avec des joueurs que j’aime sincèrement, un staff dévoué et tous les fans marocains pendant cette belle période commune”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Oui, on espérait tous mieux pour cette édition 2019 de la CAN en Égypte, mais le football est ainsi, il fait naître les espoirs les plus fous (après 3 victoires en poule, une première en phase finale de CAN pour le Maroc), et nous ramène durement à la réalité d’une élimination trop rapide aux tirs au but… ! Aussi, il est temps pour moi de clore ce long et beau chapitre de ma vie, non sans une certaine émotion et tristesse, mais c’est une décision inéluctable prise bien avant la CAN 2019. Merci aux joueurs, au staff, aux fans, aux journalistes intègres et tous ceux qui m’ont apporté et surtout démontré leur soutien. Dima Morocco!”

S.L.