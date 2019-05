Hervé Renard en conflit avec Lekjaâ? Ce dernier répond

Depuis quelques jours, des rumeurs persistantes font état d’un départ imminent d’Hervé Renard de la sélection nationale après la CAN 2019. Et ce n’est pas tout. D’autres rumeurs avancent aussi que rien ne va plus entre le technicien français et Fouzi Lekjaâ, surtout après le limogeage du directeur technique national Nasser Larguet. Ce dernier était très proche de Renard.

Dans une déclaration accordée à Radio Mars, le président de la FRMF a balayé d’un revers de main ces fausses informations. En effet, Lekjaâ a fait savoir qu’il n’existait aucun conflit entre lui et le sélectionneur national, tout en précisant que leur relation est “impeccable”.

Notons que c’est l’Équipe qui avait affirmé qu’Hervé Renard devrait quitter son poste d’entraîneur de l’équipe nationale du Maroc après la fin de la Coupe d’Afrique. Et d’ajouter que le “Sorcier blanc” aurait d’ores et déjà pris sa décision et ne compte pas faire machine arrière. L’information a par la suite été relayée par plusieurs médias étrangers et marocains.

Rappelons que Renard avait fait l’objet de rumeurs similaires avant le début de la Coupe du monde 2018.

N.K (avec M.A.S.)