Hervé Renard ému par la présence de sa mère sur RMC (VIDEO)

Hervé Renard s’est livré à cœur ouvert sur le plateau de l’émission, “Le Vestiaire”, de RMC Sport. Le sélectionneur national est revenu sur ses débuts difficiles avec les Lions de l’Atlas et a parlé du cas Hakim Ziyech. Comme on le sait, le coach français et le joueur ont eu quelques différends, avant d’enterrer la hache de guerre après la CAN 2017.

Si plusieurs versions ont circulé par le passé, le Français vient de sortir de son silence et a tout dit sur le plateau du “Vestiaire”, sans oublier de faire son mea culpa.

“Je suis nommé sélectionneur. Je commence l’entraînement le lundi. On joue le samedi au Cap Vert, sur un terrain synthétique avec des conditions difficiles. Je mets Hakim dans les tribunes. On commence sur des bases difficiles. On joue le retour au Maroc trois jours après, il rentre 25 minutes, mais il n’était certainement pas satisfait du stage dans son intégralité. Je commets là une erreur: je ne lui parle pas. Chacun part de son côté. La situation se crispe. Il revient, la troisième fois, il est un peu blessé… jusqu’à ce que je ne le sélectionne plus”, déclare Hervé Renard.

Et d’ajouter: “Mais je suis capable aujourd’hui de dire que Hakim n’y est pour rien, car il n’a jamais fait preuve d’un mauvais caractère et il n’a jamais mal réagi. Au contraire, il avait préféré garder le silence puisqu’il n’était pas satisfait de sa situation sportive. Un an après, mon président m’a dit: il faudrait qu’on aille voir Hakim, vous voyez la saison qu’il fait. J’ai dit oui. Sur les qualités du joueur, il n’a y a rien à dire. Il est très talentueux. Donc, on est parti à Amsterdam et là, au bout de trois minutes de conversation, tout a été réglé. Il avait envie de revenir parce qu’il est très attaché à son équipe nationale. Moi, j’avais besoin de lui et j’ai reconnu mes erreurs”.

Par ailleurs, le technicien français a parlé d’autres joueurs tels que Sofiane Boufal et Amine Harit. En manque de temps de jeu, Harit traverse une mauvaise passe à Schalke. Cela n’inquiète pas Hervé Renard qui s’est montré optimiste. “Il est encore jeune et a besoin de beaucoup de soutien. Je suis sûr qu’il va redresser la barre et revenir à son top niveau”, a-t-il confié. Concernant Boufal, sa situation au Celta de Vigo plaît au sorcier blanc. Toutefois, il doit encore évoluer et démontrer davantage ses talents, selon lui.

Hervé Renard a également expliqué comment il gère le vestiaire des Lions de l’Atlas, entre joueurs francophones, anglophones et arabophones. “Toutes les causeries en leur intégralité sont faites en français et en anglais en simultané. Quand je parle, je dis à Benatia:”Essayons de trouver la verticalité”, a-t-il indiqué.

Et pour clôturer l’émission en beauté, Hervé a été rejoint par sa mère. Le coach, ému, a fait savoir qu’il ne la voit pas souvent. “Aujourd’hui, elle est fière de moi, mais parfois, j’ai honte. Je ne peux pas lui dire les salaires qu’on touche dans le football, par pudeur”, précise-t-il.

Notons que la bande à Hervé Renard est très attendue cet été en juin lors de la Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera sur les terres des Pharaons. Le Français espère mener les Lions vers le deuxième titre de leur histoire, soit le troisième de sa carrière.

Kabiro Bhyer

