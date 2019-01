Hervé Renard donnera une conférence à Casablanca

Dans le cadre de son cycle de conférence sur le management du Capital Humain, SUP’RH School Of Management reçoit le coach de l’équipe nationale du Maroc et meilleur entraîneur d’Afrique en 2018, Hervé Renard, en conférence le jeudi 31 janvier 2019 à l’Hôtel Sheraton de Casablanca.

Ce meeting aura comme thème “le Management des équipes et la Gestion de la Performance”. Hervé Renard sera interrogé par Hamid El Othmani, patron du cabinet LMS ORH et président de la commission talents, formation et employabilité à la CGEM.

Le but de cet événement est de tirer des leçons de l’expérience du coach français en vue de former des managers marocains qui maîtrisent la gestion des équipes.

