Hervé Renard doit-il rester avec les Lions de l’Atlas? (micro-trottoir)

En revanche, d’autres ont indiqué que l’entraîneur n’a pas été à la hauteur lors d’un grand événement comme le Mondial, appelant la Fédération à changer de sélectionneur. «Il est clair que Renard a révolutionné la sélection et créé l’exploit de la qualif grâce à un bon effectif. Sauf qu’il n’a pas la carrure d’un entraîneur international. Il n’est bon qu’en Afrique», a regretté un jeune garçon, ajoutant qu’il a raté le coche lors du Mondial. «Le jour où on a eu besoin de lui, ils nous a déçus. Il faut qu’il parte», a-t-il martelé.

«Renard a qualifié le Maroc à la Coupe du monde après 20 ans d’absence et c’est déjà un exploit. Il faut le garder», a affirmé un jeune homme. «Il faut qu’il reste parce qu’il a réussi à créer une bonne symbiose au sein de la sélection avec des joueurs exceptionnels. En Coupe du monde, la chance nous a malheureusement fait faux bond», a précisé un autre. Et d’ajouter que la FRMF doit se soumettre aux volontés de Renard pour qu’il accepte de rester.