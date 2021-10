Hervé Renard défend Achraf Hakimi

L’ancien entraîneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, a défendu le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, suite à certaines critiques qu’il a essuyées de la part de la presse française après son carton rouge lors du match contre l’Olympique de Marseille dimanche.

Dans des propos recueillis par L’Équipe, Renard a déclaré que les difficultés auxquelles fait face Hakimi sont dus à une question d’équilibre au sein de l’équipe. « Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Antonio Conte lui a donné des repères dans une défense à cinq. Et je pense que c’est le meilleur poste pour lui. Ensuite, c’est une question d’équilibre collectif. Il ne faut pas le rendre coupable de tout. On ne peut pas dire que le PSG est l’équipe la plus équilibrée au monde », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « C’est un joueur qui pense tout de suite à la projection. C’est du très haut niveau offensif. Presque un ailier dans sa nature, un amoureux du foot offensif. Mais, l’aspect défensif, tactique, est celui sur lequel il doit encore travailler. Il est dans une situation où il doit mettre plus de rigueur dans ses replacements. S’il y a un peu moins de rigueur, ça ne passe pas. Il y a une forme de décontraction parfois chez lui. Achraf a une telle vitesse qu’il pense qu’il peut rattraper tous les coups. À ce niveau, ça ne passe plus ».

M.F.