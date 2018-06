Hervé Renard, allez-vous continuer l’aventure avec le Maroc?

“Malgré ces regrets, malgré le fait de passer tout proche de la victoire face à l’Espagne, est-ce que l’ambiance vous donne envie de continuer l’aventure avec l’équipe du Maroc?”, a demandé un journaliste de l’AFP à Hervé Renard lors de la conférence de presse après le match Maroc-Espagne.

Réponse d’Hervé Renard: “pour l’instant on a savouré l’instant présent. C’est le plus important. On aura le temps de se tourner vers l’avenir. Je suis arrivé il y a deux ans et demi. Grâce à la fédération bien sur, mais aussi grâce à un homme, Nacer Larguet. Il a reçu pas mal de pierres ces derniers temps, notamment dans la presse marocaine. Ces pierres sont injustifiées. Je l’ai connu à Cannes et c’est en partie à grâce à lui que je suis au Maroc. Maintenant laissons les matchs se terminer. Regardons la Coupe du monde avec des yeux grands ouverts. Et je suis sûr qu’on va assister à une compétition exceptionnelle. A l’heure où je parle, c’est ça le plus important”.

Emu, Hervé Renard a également déclaré que “dans un match comme celui contre l’Iran, lorsqu’on arrive pas à marquer, il ne faut surtout pas se faire sanctionner dans les arrêts de jeux. Les deux matchs suivants ont été exceptionnels (…) une compétition comme celle-ci, pour un entraineur c’est fantastique”. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas n’a pas manqué de remercier le public marocain, qui était “fantastique” en Russie et a également dénoncé, à nouveau, les problèmes d’arbitrage de cette Coupe du monde. “On aurait aimé battre cette équipe espagnole. On a souffert. C’est un mix du Barça et du Real. Il faut féliciter les joueurs et tout le monde. On a manqué d’expérience dans le premier match. C’est un manque d’expérience. On a montré contre le Portugal et l’Espagne qu’on pouvait être à la hauteur. On sortira la tête haute avec beaucoup de fierté”.