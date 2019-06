Hervé Renard a répondu à une question sur son avenir

La CAN 2019 a officiellement débuté vendredi 21 juin. Les Lions de l’Atlas feront leur entrée en lice ce dimanche dans la compétition, qui se déroule en Egypte.

Lors de la conférence de presse d’avant match, tenue ce samedi, le sélectionneur national Hervé Renard s’est montré confiant et optimiste, assurant que le Onze national allait donner le meilleur de lui-même.

Le “sorcier blanc” est revenu sur plusieurs points relatifs à la sélection, notamment son avenir avec les Lions de l’Atlas.

“J’ai vécu des choses très belles au Maroc et ce n’est pas terminé. Je sais qu’on attend beaucoup de moi, beaucoup de nous. Restons concentrés sur la compétition, et puis après… Je n’aurai rien à dire d’autre pendant la compétition. J’espère qu’on sera ensemble le plus longtemps possible”, a-t-il déclaré.

Depuis quelques temps, des rumeurs persistantes font état d’un départ imminent d’Hervé Renard de la sélection nationale après la CAN 2019. Le principal intéressé a une nouvelle fois entretenu le flou…

S.L.