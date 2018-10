Hervé Renard a rendu visite à Mehdi Benatia (PHOTO)

“Je pense que la non convocation du joueur n’est pas due à un malentendu entre lui et le coach mais plutôt un break qui lui permet de regagner sa place à la Juventus et de reprendre la forme” a affirmé un internaute. “

Une annonce qui n’est pas passée inaperçue et qui a suscité beaucoup de réactions de la part des internautes. Benatia n’ayant pas été une nouvelle fois convoqué en sélection, pour la double confrontation face au Comores, en vue des éliminatoires de la CAN 2019.

C’est d’ailleurs Renard him-self qui a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook. “Jeventus Turin vs Young Boys Berne Champions League. Visite à Medhi Benatia”, a-t-il écrit.