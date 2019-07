Hervé Renard aurait présenté sa démission

Hervé Renard aurait jeté l’éponge. Le technicien français aurait présenté sa démission de son poste d’entraîneur de la sélection nationale marocaine.

C’est en tout cas ce qu’a annoncé ce lundi 15 juillet Arryadia sur ses réseaux sociaux. “Hervé Renard a démissionné de ses fonctions d’entraîneur des Lions”, indique par ailleurs le site de la chaîne sportive.

Rappelons que la chaîne Arryadia et le quotidien français L’Equipe avaient affirmé qu’Hervé Renard ne resterait pas coach des Lions de l’Atlas après la CAN. Après l’élimination du Maroc face au Bénin, le sélectionneur n’avait pas souhaité donner d’informations sur le sujet, entretenant le flou total. Renard avait rappelé qu’il était lié à la Fédération marocaine par un contrat qui court jusqu’en 2021 et qu’il “respecte” ce contrat. “La décision de quitter ou de rester sera prise au bon moment. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenu pendant ces trois dernières années”, avait-il indiqué.

Ce qui est sûr, c’est que le technicien français est convoité par plusieurs sélections et clubs. Renard serait pressenti pour entraîner la sélection nationale saoudienne, qui est sans coach depuis janvier dernier après son élimination en Coupe d’Asie. L’annonce a récemment été faite par le journal sportif saoudien Arriyadiah.

