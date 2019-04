Hervé Renard a parlé du tirage au sort de la CAN 2019 (VIDEO)

Dans une interview accordée au groupe de presse sénégalais Emedia Invest, le sélectionneur national, Hervé Renard, est revenu sur son parcours en Afrique, mais aussi sur le tirage au sort de la CAN 2019, prévu vendredi 12 avril.

À ce propos, le coach des Lions de l’Atlas s’est dit confiant, sans afficher de préférence quant aux équipes qu’il aimerait affronter.

“Vous savez, il faut faire attention à ces commentaires, je connais les erreurs à ne pas faire: Surtout ne jamais mentionner qu’on préfère avoir une équipe ou une autre, car si jamais on tombe dessus, on ignore la motivation des joueurs de l’équipe en face. Et ce n’est pas faire preuve de langue de bois, mais aujourd’hui, il faut se méfier de tout le monde”, a-t-il affirmé.

Répondant à une question sur les chances des Lions de l’Atlas lors de cette compétition continentale, le “sorcier blanc” a répondu: “Nous, on se cache pas, l’équipe qui est la mieux classée au classement Fifa c’est le Sénégal, c’est aussi l’équipe qui a des individualités pour faire la différence. Il n’y a pas que le Sénégal, mais les Lions de la Téranga font partie des grandissimes favoris. On fait partie de ceux qui ont quelque chose à prétendre. Mais ça sert à rien de le clamer sur tous les toits”.

À noter que Fouzi Lekjaa présidera la délégation qui représentera le Maroc lors du tirage au sort de la CAN 2019, prévu vendredi 12 avril au Caire, en Egypte. Il sera accompagné du sélectionneur national Hervé Renard et de ses deux adjoints, Mustapha Hadji et Patrice Beaumelle.

Rappelons que Les Lions de l’Atlas ont été placés dans le deuxième chapeau. C’est déjà une surprise pour le Maroc qui devait être mis dans le premier si l’on se base sur le classement FIFA. Voici la composition des chapeaux:

Chapeau 1 : Égypte, Ghana, Tunisie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Sénégal

Chapeau 2 : Maroc, Nigéria, RD Congo, Algérie, Mali, Guinée

Chapeau 3 : Ouganda, Afrique du Sud, Guinée-Bissau, Zimbabwe, Angola, Burundi

Chapeau 4 : Mauritanie, Namibie, Bénin, Kenya, Madagascar, Tanzanie

Rappelons également que la CAN débutera le 21 juin prochain et prendra fin le 19 juillet.

A.K.A.