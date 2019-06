Hervé Renard a parlé de Hakim Ziyech

Tous les regards sont tournés vers l’Égypte qui abrite la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Et les Marocains attendent avec impatience l’entrée en lice des Lions de l’Atlas.

Fidèle à sa réputation, le sélectionneur de l’équipe nationale, Hervé Renard, s’est montré confiant et optimiste en conférence de presse d’avant match. “Nous allons donner le meilleur et nous battre”, a t-il confié.

Et d’ajouter: “Nous sommes arrivés en bonne forme. Physiquement, on est prêts. Nous nous sommes bien reposés et on a repris les entraînements. Le premier match est toujours difficile. Nous avons tous vu le match d’ouverture entre l’Egypte et le Zimbabwe. Je suis un entraîneur qui ne se contente pas d’un onze habituel. Il pourrait y avoir des surprises…”

Le technicien français a par ailleurs parlé de la vedette des Lions qui a mené l’Ajax Amsterdam en demi-finale de la Ligue des Champions. Renard a évoqué le rôle que peut jouer Ziyech et sa place dans le cœur des supporters marocains.

“Nous faisons confiance à Hakim Ziyech qui nous a épaté en Ligue des Champions. Nous comptons sur lui. On espérait que l’Ajax s’impose contre Tottenham pour voir Ziyech en finale de la compétition. Je pense que tous les Marocains l’aiment et le respectent”.

Rappelons que le Maroc va faire son entrée en lice dimanche prochain, à 16h30, contre la Namibie, sur la pelouse du stade Al Salam. “Ce n’est pas l’heure idéale vu la chaleur. Il faudra bien gérer et faire la différence le plus tôt possible”.

