Hervé Renard a été contacté par un club français

Centrale Danone invite les internautes à faire part de leurs choix, après la première phase de sa campagne d’écoute et de dialogue «ntwaslo», qui a touché plus de 10 millions de personnes.

Hervé Renard a des échéances importantes avec l’équipe du Maroc. “Par respect pour le Maroc et tous les Marocains, je ne partirai en aucun cas pour une autre nation africaine quelle qu’elle soit. Ceux qui l’affirment se trompent”, avait-il lancé sur les réseaux sociaux. Le Maroc affrontera le Malawi le mois prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019.