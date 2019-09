Hervé Renard a envoyé un message à Badr Banoun

L’ancien sélectionneur du Maroc Hervé Renard a envoyé un message vocal sur WhatsApp au joueur du Raja de Casablanca Badr Banoun suite à sa dernière sortie médiatique. Banoun avait récemment confié avoir décliné l’invitation de l’entraîneur français pour participer à la dernière CAN et ce «pour lui rendre la monnaie». Hervé Renard avait en effet écarté Banoun du groupe qui a participé au Mondial 2018, ce qui n’a pas été au goût du joueur.

Selon El Botola, Hervé Renard n’a pas été tendre avec le défendeur. «J’ai une forte personnalité et je suis capable de t’affronter devant le monde. Tu es grand joueur et tu as bel avenir devant toi. Mais tu dois t’éloigner des médias. Certaines déclarations risquent de te causer du tort», a assuré le sélectionneur de l’Arabie Saoudite.

La même source a précisé que Renard a conclu son message en souhaitant bon courage au joueur des Verts.

Rappelons que la non-convocation de Badr Banoun lors de la dernière CAN tenue en Egypte avait provoqué l’ire des supporters. Ces derniers avaient taclé Hervé Renard, l’accusant de négliger les joueurs de la Botola.

N.M.