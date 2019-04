Hassania d’Agadir: les supporters fustigent l’arbitrage (VIDEO)

Les supporters du Hassania d’Agadir sont en colère contre l’arbitrage. L’Angolais Hélder Martins de Carvalho, qui a dirigé le match des Soussis face aux Égyptiens du Zamalek, en marge des quarts de finale de la Coupe de la CAF, a fermé les yeux sur un but en faveur du HUSA.

Pour les Soussi et leurs supporters, ce but non comptabilisé par l’arbitre était des plus valables… La frustration des Soussis est d’autant

plus grande que ce but aurait qualifié le Hassania au regard du résultat du match aller qui s’était terminé par un score nul et vierge (0-0).

“La victoire face aux Égyptiens de Zamalek était à portée de main vu les nombreuses occasions d’ouvrir le score offertes aux joueurs du Hassania d’Agadir”, a indiqué l’entraîneur de la Gazelle de Souss, l’Argentin Miguel Angel Gamondi.

Rappelons que ce match opposant le HUSA au Zamalek, au stade Moubaraka, s’est soldé sur le score de 1 à 0 en faveur des Egyptiens. Les Soussis quittent donc la compétition, sur une mauvaise appréciation arbitrale.

Et les commentaires des supporters de l’équipe marocaine sur la Toile, fustigeant la partialité de l’arbitre angolais, ne changerons malheureusement rien au résultat final. Les joueurs soussis n’auront toutefois pas à rougir de leur parcours continental qui aurait pu ne pas s’arrêter là si le “referee” avait fait bon usage de son sifflet.

