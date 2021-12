Handball: l’équipe algérienne se retire de la CAN prévue au Maroc

C’est officiel! L’équipe algérienne de handball s’est retirée de la Coupe africaine des Nations (CAN) de handball qui se déroulera au Maroc.

La meilleure équipe du continent a donc décidé de déclarer forfait et ne fait plus partie des teams qui participeront à cette grand’messe du handball africain, qui aura lieu du 13 au 23 janvier prochain, dans les villes marocaine de Laâyoune et Guelmim.

Les équipe participantes à la CAN de hand-ball, en sus du pays organisateur, le Royaume chérifien sont celles des pays suivants: la République démocratique du Congo, le Kenya, le Sénégal, le Cameroun, le Gabon, le Cap-Vert, la Tunisie, l’Egypte, le Nigeria, le Ghana et l’Angola.

Ce forfait de l’équipe d’un pays de l’Afrique du Nord présage de lourdes sanctions à l’encontre de son équipe nationale et, également, de sa non-participation au Championnat du monde masculin de handball 2023. De surcroît, il est prévu de retirer à l’Algérie l’organisation de l’édition continentale de 2024. Ce qui privera les Algériens de répondre présent aux JO de 2024, à Paris, et au Mondial 2025 qui se tiendra en Croatie, au Danemark et en Norvège

Larbi Alaoui