Hamdallah Vs Fajr: un ancien des Lions de l’Atlas s’en mêle

الكثير من الأشياء تقال عن المنتخب الوطني ، أعتقد أنه لا ينبغي لنا أن نجعل الأمور تسوء ونخلق جدالات تزعزع الاستقرار. فيصل هو لاعب نحتاجه في المنتخب الوطني وأعتقد أن حمد الله أراد أيضًا إثبات وفعل أشياء عظيمة في الفريق ، قد تكون هناك أخطاء ، يمكن للجميع القيام بها. كأس أفريقيا على الأبواب، إذا لم يكن هناك شمل بالطبع، فلماذا لا يعود حمد الله و نجدد روح الفريق بيننا لكي نستطيع أن نصل إلى هدفنا 💪 من أجل الوحدة وليس الانقسام 💪🇲🇦 Beaucoup de choses se disent concernant l’équipe nationale, je pense qu’il ne faut pas aggraver les choses et créer des polémiques qui la déstabilisent. Faycal est un joueur dont on a besoin en équipe nationale et je pense qu’Hamdallah avait aussi envie de prouver et faire de belles choses au sein de l’équipe, il ya peut-être eu des erreurs commises, tout le monde peut en faire. la CAN n’a toujours pas commencé, si tout est réuni biensur pourquoi pas refaire revenir Hamdallah et repartir avec un bon état d’esprit 🤔🤝pour l’unité et non la division 💪🇲🇦 ♥️#positive attitude #alhamdoulillah