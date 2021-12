Hamdallah vers le Raja ?

Le porte parole du Raja de Casablanca Abdelilah Ibrahimi a affirmé être un grand fan de l’attaquant Abderrazak Hamdallah, et qu’il souhaite le voir signer avec les Verts.

Lors de son passage à l’émission « Tactic » sur Horizon Press, Ibrahimi a fait part de son admiration pour le natif de Safi. « En tant que supporter rajaoui, j’apprécie le niveau de Hamdallah, et je souhaiterais qu’il rejoigne les rangs du Raja », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « En tant que porte-parole officiel, je suis loin du comité technique en charge du recrutement et des joueurs, et je n’ai aucune information sur l’existence d’éventuelles négociations pour le moment ».

M.F.