Hamdallah va quitter Al Nasr (PHOTO)

L’attaquant marocain Abderazzak Hamdallah est de plus en plus pressenti pour quitter le club saoudien d’Al Nasr FC, selon des observateurs et saoudiens, vu sa crise avec le club.

A ce propos, le journaliste saoudien Sattal Althqil a révélé la prochaine destination de Hamdallah, dont le départ sera officiellement annoncé prochainement. Le journaliste a déclaré, sur son compte twitter, que le Marocain va quitter Al Nasr saoudien… pour Al Nasr émirati.

Notons que la crise de Hamdallah au sein du club saoudien s’est aggravée dernièrement, vu ses tensions avec l’entraîneur, les responsables, ainsi que certains joueurs, en plus des critiques qu’il essuie de la part du public.

M.F.

حمدالله إلى النصر الاماراتي — سطام الثقيل (@sattamalthqil) September 29, 2021