Hamdallah fier de revenir en sélection (PHOTO)

Bon nombre de Marocains attendait son retour en sélection nationale après de longues années d’absence. Hervé Renard avait en effet convoqué l’attaquant en février dernier, mais le joueur avait décliné l’offre du sélectionneur pour des raisons familiales. Le technicien français n’a pas lâché l’affaire pour le bien de la sélection et a décidé de le rappeler à nouveau, dans le groupe qui participera à la CAN 2019.

Rappelons que le Maroc disputera deux matchs amicaux avant de s’envoler pour l’Égypte, contre la Gambie le 12 juin prochain et la Zambie, le 16 du même mois. L’international marocain ne pense qu’à une chose : remporter la Coupe d’Afrique.

A.K.A.

Hello everyone. I'm happy to be back to the National Team and I hope that I can help my country to succeed ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/otdG8s1a8P

