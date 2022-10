Hamdallah doit-il être convoqué en sélection ? Mohamed Timoumi livre son avis (VIDEO) 

La légende du football marocain et Ballon d’or africain 1985 a donné son avis sur la convocation d’Abderrazak Hamdallah pour la Coupe du monde. Mohamed Timoumi a indiqué que Hamedallah doit démontrer ce dont il est capable.

Dans un récent passage sur l’émission ʺSada Lmalaebʺ, Timoumi a souligné que Regragui a contacté directement Hamdallah et lui a demandé de démontrer toutes ses compétences. Hamdallah est bien partie en ce sens, mais le dernier mot revient à Regragui pour sa convocationʺ.

Le présentateur a insisté sur Timoumi pour avoir une réponse plus claire sur sa question lui demandant si lui convoquerait Hamdallah à l’heure actuelle : ʺc’est une question de discipline pour moi. Il est vrai qu’il joue bien et marque des buts maintenant, mais est-ce que cela est à la hauteur des attentes de l’équipe nationale ? Je pense que je pourrai bien faire appel à lui, s’il fait preuve de discipline et de rigueur.

Timoumi a par ailleurs indiqué que l’équipe nationale a encore besoin de combler sa ligne offensive pour le moment, autrement, c’est une sélection bien équilibrée.

A.O.