Hamdallah cherche encore la petite bête (PHOTO)

Abderazzak Hamdallah profite de ses vacances et veut absolument le faire savoir. Son départ du rassemblement des Lions de l’Atlas avait fait polémique, sans qu’il prenne soin d’expliquer son choix.

Le buteur du championnat saoudien fait comme si de rien n’était et veut se montrer indifférent quant à la participation de la sélection à la CAN. En effet, le joueur a posté une nouvelle photo de lui, planche à la main et vêtu d’une combinaison de Surf. Et d’y adjoindre la légende suivante: “Concentre toi sur ta vie seulement”.

Notons que l’attaquant d’Al-Nassr avait claqué la porte durant le stage préparatoire de l’équipe nationale marocaine. Il avait eu un différend avec Fayçal Fajr et l’affaire avait enflammé les réseaux sociaux avant le début de la Coupe d’Afrique des Nations.

N.K